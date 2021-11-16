Украинский омбудсмен Денисова: у Саакашвили началась кровяная рвота

Тбилиси, 16 ноября. Кровяная рвота началась 15 ноября у бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили. Соответствующее заявление сделала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова также заявила, что к Михаилу Саакашвили не пускают медиков. Ранее она отметила, что прилетела на территорию Грузии, чтобы посетить бывшего главу государства. Омбудсмен Украины уточнила, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила правительству Грузии о необходимости привлечения гастроэнтеролога к осмотру экс-президента из-за того, что у него началась кровяная рвота.

По словам Денисовой, несмотря на это, консилиум уже вторые сутки не может попасть к Саакашвили для проведения соответствующих процедур. Омбудсмен выразила надежду, что у нее получится лично проверить соблюдение прав экс-президента 16 ноября.

Недавно стало известно, что задержанного Саакашвили собирались вернуть в Руставскую колонию после прекращения голодовки. Грузинский министр юстиции отметил, что приветствует прекращение голодовки бывшего президента.