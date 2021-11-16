Москва, 16 ноября. Энергетические проблемы Украины заключаются не только в веерных отключениях, поскольку это самая малая беда. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Несмотря за заявления украинского президента Владимира Зеленского, страну ожидают перебои с электричеством в отопительный сезон. Политик в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, что ожидает государство в ближайшие месяцы.

«Если не будут работать теплоэлектростанции, они не будут подавать горячую воду, и воду на отопление, и горячую воду в ЖКХ. Это трубы, это вода, это зима, это отрицательные температуры. Это может привести к катастрофе. Тепло надо бы запускать. Надо как-то запускать», — отметил Царев.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Он добавил, что сейчас Киев спасет только прямой контракт на покупку газа из России. Все ТЭЦ можно легко перевести с угля на голубое топливо, хотя это и обойдется дороже. Однако, по мнению политика, это единственная возможность пережить зиму в тепле.

Ранее глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что масштабные веерные отключения света пройдут волной не только по Киеву, но и по всей стране. Он считает, что они должны жестко контролироваться государством, поскольку могут затронуть роддома, хирургические и коронавирусные отделения.