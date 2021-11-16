Экс-депутат Рады Царев: избежать веерных отключений на Украине нельзя

Москва, 16 ноября. Украине неизбежно столкнется с веерными отключениями электроэнергии. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Президент Украины Владимир Зеленский оптимистично настроен относительно энергетической ситуации в стране на ближайшую зиму. Политик в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, почему глава государства произносит подобные речи, когда реальность совсем иная.

«Зеленский говорит то, что ему докалывает Шмыгаль, а он докладывает, что все под контролем, никаких отключений не будет и все будет хорошо», — отметил Царев.

Он добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пытается изворачиваться и затягивать момент собственного увольнения. От этого зависит то, сколько он заработает денег.

facebook.com / Денис Шмигаль

«Понятно, что Шмыгаль, провалив ситуацию с энергетикой, будет до последнего момента пытаться создавать иллюзию для Зеленского. Понятно, что Зеленский не имеет инженерного образования, экономического. Сам проверить ничего не может. Ситуация на Украине с энергетикой действительно сложная. Чтобы сейчас Украина не делала, избежать сейчас веерных отключений по электроэнергии нельзя будет», — резюмировал эксперт.

Ранее директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отметил, что ситуация с энергокризисом на Украине объясняется проблемами в политической сфере.