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Экс-депутат Рады Царев: избежать веерных отключений на Украине нельзя

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 07:50
Политика
Экс-депутат Рады Царев: избежать веерных отключений на Украине нельзя
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Украине неизбежно столкнется с веерными отключениями электроэнергии. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Президент Украины Владимир Зеленский оптимистично настроен относительно энергетической ситуации в стране на ближайшую зиму. Политик в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, почему глава государства произносит подобные речи, когда реальность совсем иная.

«Зеленский говорит то, что ему докалывает Шмыгаль, а он докладывает, что все под контролем, никаких отключений не будет и все будет хорошо», — отметил Царев.

Он добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пытается изворачиваться и затягивать момент собственного увольнения. От этого зависит то, сколько он заработает денег.

Экс-депутат Рады Царев: избежать веерных отключений на Украине нельзя
facebook.com / Денис Шмигаль

«Понятно, что Шмыгаль, провалив ситуацию с энергетикой, будет до последнего момента пытаться создавать иллюзию для Зеленского. Понятно, что Зеленский не имеет инженерного образования, экономического. Сам проверить ничего не может. Ситуация на Украине с энергетикой действительно сложная. Чтобы сейчас Украина не делала, избежать сейчас веерных отключений по электроэнергии нельзя будет», — резюмировал эксперт.

Ранее директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отметил, что ситуация с энергокризисом на Украине объясняется проблемами в политической сфере.

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украина царев энергетический кризис
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