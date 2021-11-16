Разработчик Жураковский: настоящий сайт госуслуг можно отличить по сертификатам

Москва, 16 ноября. Отличить оригинальный сайт госуслуг от мошеннического помогут удостоверяющие сертификаты, заявил обозреватель компании-разработчика программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский.

Проверить такие сертификаты можно в адресной строке браузера Safari по клику на «замочек». По кнопке «показать сертификат» появляется окно, которое показывает принадлежность и подлинность домена, отметил эксперт.

Чтобы проверить безопасность передачи данных, Жураковский советует убедиться в наличии «замочка» в адресе. Также важно обращать внимание на присутствие буквы «s» в https:// и правильное написание адреса сайта.

«Плохую подделку можно также отличить по интерфейсу. Когда не тот цвет, устаревший кабинет или большое количество ошибок в текстах», — отметил Жураковский, добавив, что поддельный сайт выдает его «одностраничность».

Разработчик посоветовал пользоваться антивирусными программами и поисковыми сервисами. В поисковике оригинальные сайты госсервисов бывают первыми в выдаче и имеют подтверждающую их подлинность синюю галочку.

Ранее Сбербанк отметил падение числа фишинговых сайтов в последние месяцы. Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов отметил, что Сбербанк выявляет около 100 фишинговых сайтов каждую неделю.