Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 08:51
08:50
Общество
Глава Камчатки Солодов предложил давать QR-код сразу после прививки «Спутника Лайт»
08:49
Политика
Си Цзиньпин назвал Байдена давним другом
08:49
Происшествия
Пенсионерка чудом выжила после того, как на нее наехал поезд в Краснодарском крае
08:48
Общество
Пользователи Facebook высмеяли слухи о вторжении России на Украину
08:48
Общество
Новосибирские заведения нашли способ работы с посетителями без QR-кодов
08:45
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
08:41
Общество
Сервис подписки на автомобили Nissan запустили в России
08:41
Политика
Экс-депутат Рады Царев: Зеленский становится олигархом по примеру Порошенко
08:39
Шоу-бизнес
Эндрю Гарфилд отрицает свое появление в «Человеке-пауке — 3»
08:39
Политика
Экс-депутат Рады Царев: Зеленский заигрался с США
Все новости

Политолог Денисов указал на разные позиции США и Украины на тему России

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 08:23
Политика
Политолог Денисов указал на разные позиции США и Украины на тему России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 ноября. Власти США и Украины сначала не сошлись во мнении о якобы «вторжении» России. Об этом рассказал политолог Денис Денисов.

Американское издание Bloomberg опубликовало статью, в котором сообщило, что Москва якобы скапливает военную технику и готова напасть на украинское государство. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» разобрал ситуацию.

«Все началось со статьи The Washington Post относительно того, что Российская Федерация скапливает свои вооруженные силы на границе, и производит маневры какие-то загадочные с точки зрения источников этой авторитетной как бы газеты. Потом это тут же подхватило тоже достаточно известное издание Politico, и здесь совершенно удивительная ситуация. После этих всех событий выходит сначала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и говорит: «Да нет, по нашей информации все нормально, это информационный вброс Российской Федерации», — отметил политолог.

Политолог Денисов указал на разные позиции США и Украины на тему России
youtube.com / Polit Navigator

Он иронично указал на возможности России, которые позволили «поглотить» американские издания. Денисов добавил, что вскоре вышло заявление пресс-секретаря президента Украины, где он подтвердил информацию об отсутствии войск РФ в приграничных регионах.

«Украина заявляет о том, что этого ничего нет, а ей как бы сначала намекали-намекали, что все-таки есть. По видимому, стукнули кулаком по столу и после этого украинская сторона перестала вообще комментировать этот вопрос. Американцы комментируют, а наши украинские знакомые просто кивают головой», — резюмировал эксперт.

Ранее политолог Андрей Иванов в интервью для ФАН рассказал, что разговоры о вступлении Украины в НАТО бессмысленны, поскольку сами киевские власти давно поняли бесперспективность евроинтеграции в любом ее варианте, в том числе в виде членства в Североатлантическом альянсе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Денисов указал на разные позиции США и Украины на тему России
украина сша донбасс денисов bloomberg
Комментировать