Политолог Денисов указал на разные позиции США и Украины на тему России

Москва, 16 ноября. Власти США и Украины сначала не сошлись во мнении о якобы «вторжении» России. Об этом рассказал политолог Денис Денисов.

Американское издание Bloomberg опубликовало статью, в котором сообщило, что Москва якобы скапливает военную технику и готова напасть на украинское государство. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» разобрал ситуацию.

«Все началось со статьи The Washington Post относительно того, что Российская Федерация скапливает свои вооруженные силы на границе, и производит маневры какие-то загадочные с точки зрения источников этой авторитетной как бы газеты. Потом это тут же подхватило тоже достаточно известное издание Politico, и здесь совершенно удивительная ситуация. После этих всех событий выходит сначала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и говорит: «Да нет, по нашей информации все нормально, это информационный вброс Российской Федерации», — отметил политолог.

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Он иронично указал на возможности России, которые позволили «поглотить» американские издания. Денисов добавил, что вскоре вышло заявление пресс-секретаря президента Украины, где он подтвердил информацию об отсутствии войск РФ в приграничных регионах.

«Украина заявляет о том, что этого ничего нет, а ей как бы сначала намекали-намекали, что все-таки есть. По видимому, стукнули кулаком по столу и после этого украинская сторона перестала вообще комментировать этот вопрос. Американцы комментируют, а наши украинские знакомые просто кивают головой», — резюмировал эксперт.

Ранее политолог Андрей Иванов в интервью для ФАН рассказал, что разговоры о вступлении Украины в НАТО бессмысленны, поскольку сами киевские власти давно поняли бесперспективность евроинтеграции в любом ее варианте, в том числе в виде членства в Североатлантическом альянсе.