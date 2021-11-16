Россия вошла в десятку мировых лидеров по количеству суперкомпьютеров

Москва, 16 ноября. Россия заняла седьмое место в рейтинге имеющих суперкомпьютеры стран, поднявшись за год на четыре позиции, следует из обновленного рейтинга топ-500.

Россия вошла в первую десятку рейтинга впервые. В список попали три суперкомпьютера от компании «Яндекс», два от Сбербанка и один от МТС. Наивысшее для российских устройств 19-е место в топ-500 занял «Червоненкис» от «Яндекса».

Среди стран лидерами стали Китай (173 суперкомпьютера), США (149 суперкомпьютеров) и Япония (32 суперкомпьютера). Среди суперкомпьютеров четвертый год подряд лидирует японский «Фугаку» от НИИ физико-химических исследований RIKEN и корпорации Fujitsu.

Ранее «Сбер» и SberCloud представили новый высокопроизводительный компьютер Christofari Neo. Производительность устройства составляет почти 12 петафлопс. Этот показатель в 1,8 раза больше, чем мощность первого суперкомпьютера. Работать с большим массивом данных позволят 80 гигабайт памяти.