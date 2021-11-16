Первый мост для перехода животных возведут на трассе в Кемеровской области

Кемерово, 16 ноября. В рамках реализации проекта транспортного обхода Кемерова построят участок трассы под переходом для лосей, призванный для обеспечения безопасности дорожного движения на данной дороге.

Проект подразумевает первый в России участок, проложенный под лосиной тропой, рассказал губернатор Сергей Цивилев на встрече с предпринимателями. Выход такого крупного зверя, как лось, на трассу очень опасен и грозит авариями, поэтому нужно защитить едущих по трассе автомобилистов.

«У нас очень много лосиных троп, они здесь шли много тысячелетий, мы это должны сохранить», — пояснил он.

Строительство транспортного обхода включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую в марте утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Строительство президент России Владимир Путин поручил начать до конца этого года.

Недавно депутат Госдумы от Коммунистической партии Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, прошел проверку на детекторе лжи. Политик и его приятель были пойманы в лесу с разделанной тушей лося, и сообщили, что случайно нашли ее в лесу.