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Рекордное количество жителей Приморья вакцинировались за сутки
Общество
Рекордное количество жителей Приморья вакцинировались за сутки
ФБА «Экономика сегодня»

Владивосток, 16 ноября. Максимальное количество граждан вакцинировались за прошедшие сутки в Приморье. Об этом стало известно из сообщения на сайте регионального правительства.

За 15 ноября первую прививку от коронавируса поставили 17 298 человек. Всего в Приморском регионе вакцинировались более 671 тыс. человек. Завершили полный курс иммунизации свыше 429 тыс. жителей.

В краевом Минздраве отметили, что такого большого количества вакцинации за сутки ранее не наблюдалось. За 15 ноября в Приморье выявили 410 случаев заражения коронавирусом. Более 2,2 тыс. человек находятся в стационарах на лечении, 500 пациентов болеют COVID-19 в тяжелой форме.

В регионе введена обязательная вакцинация для граждан, которые работают в сферах образования, здравоохранения, транспорта, торговли и других.

Ранее стало известно, что в сертификатах о вакцинации против коронавируса могут появиться фотографии владельцев. Такую инициативу обсуждали в Минцифры.

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