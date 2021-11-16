Дипломат Бессмертный: Путин унизил Зеленского статьей про Украину

, 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев унизили украинского лидера Владимира Зеленского статьями об Украине, считает экс-представитель страны на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный.

По мнению бывшего дипломата, Зеленский не может дать ответ на «оскорбительные вещи», поскольку «как двоечник, не знает ответов на элементарные вопросы». Статьи Путина и Медведева загнали украинского президента в угол, сообщили в интервью Espreso Бессмертный.

«Обратите внимание, как быстро россияне загнали его в угол двумя статьями, Путина и Медведева. Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ», — заявил бывший дипломат.

Бессмертный отметил, что адекватной реакции нет и от украинских СМИ, которые оказались не готовы ответить на поднятые российскими журналистами темы. У бывшего дипломата сложилось впечатление, что украинская сторона получила удар по щеке и теперь «подставляет другую».

Статья президента «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В материале Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов и с уважением относится к украинскому языку и традициям. Глава государства отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена — большая общая беда и трагедия.Статья стала на Украине настоящей «информационной бомбой», сообщает корреспондент ФАН. Ее написанием Путин поставил в очень неудобное положение многих украинских политиков и чиновников.