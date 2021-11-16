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Политолог Петренко: Украина может лишиться безвиза с ЕС из-за России
Политика
Политолог Петренко: Украина может лишиться безвиза с ЕС из-за России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 16 ноября. Украина может лишиться безвиза с Евросоюзом из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, считает политолог Богдан Петренко.

Петренко добавил, что кризис могли спровоцировать в интересах Москвы, которая якобы стремится включить Киев в свою сферу влияния. Об этом политолог рассказал изданию «Главред».

«Возможно ограничение безвизового режима, если слишком много мигрантов будут проводить через Украину в ЕС. Соответственно, Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и Россией в зону влияния Москвы», — заявил Петренко.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Францию и Германию готовиться к конфликту на Украине. Кулеба отметил, что Германия и Франция должны понимать, что Россия якобы эскалирует ситуацию в разных сферах.

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мигранты евросоюз визовый режим
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