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Депутат Рады раскрыл план Киева спровоцировать Москву на агрессию
Политика
Депутат Рады раскрыл план Киева спровоцировать Москву на агрессию
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 16 ноября. Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обвинил украинские власти в провокациях России на «агрессивные действия».

По словам Кивы, власти намерены создать в стране военную базу НАТО, чтобы провоцировать Москву. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Задача нового министра обороны Резникова — в ближайшие полгода создать на территории Украины военную базу НАТО и спровоцировать Россию к агрессивным действиям по защите своих границ», — написал член ОПЗЖ.

Парламентарий считает, что такие необдуманные действия Киева поставят точку в истории страны. Государство просто разделят на части. Он добавил, что ценой партнерства Украины с Западом и национализма в стране стало уничтожение государства.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Францию и Германию готовиться к конфликту на Украине. Кулеба отметил, что Германия и Франция должны понимать, что Россия якобы эскалирует ситуацию в разных сферах.

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украина нато кива
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