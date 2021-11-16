Депутат Рады раскрыл план Киева спровоцировать Москву на агрессию

Киев, 16 ноября. Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обвинил украинские власти в провокациях России на «агрессивные действия».

По словам Кивы, власти намерены создать в стране военную базу НАТО, чтобы провоцировать Москву. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Задача нового министра обороны Резникова — в ближайшие полгода создать на территории Украины военную базу НАТО и спровоцировать Россию к агрессивным действиям по защите своих границ», — написал член ОПЗЖ.

Парламентарий считает, что такие необдуманные действия Киева поставят точку в истории страны. Государство просто разделят на части. Он добавил, что ценой партнерства Украины с Западом и национализма в стране стало уничтожение государства.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Францию и Германию готовиться к конфликту на Украине. Кулеба отметил, что Германия и Франция должны понимать, что Россия якобы эскалирует ситуацию в разных сферах.