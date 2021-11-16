Киев, 16 ноября. Запуск российского газопровода «Северный поток — 2» принесет Украине ежегодные потери в размере 2 млрд долларов, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Киев все еще не теряет надежд заблокировать реализацию проекта. Об этом Витренко рассказал агентству Reuters.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — заявил глаза «Нафтогаза».

Витренко считает, что российский проект якобы угрожает мировой безопасности, поэтому Украина ждет помощи от США. В частности Киев ждет, что Вашингтон наложит санкции против оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач усомнился в способности Украины привести аргументы против «СП-2». По мнению Гривача, у украинской компании нет аргументов, которые еще не приводили поляки.