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Фотоловушка засняла медведицу с потомством в заповеднике под Петербургом
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Фотоловушка засняла медведицу с потомством в заповеднике под Петербургом

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 06:25
Общество
Фотоловушка засняла медведицу с потомством в заповеднике под Петербургом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 ноября. Медведица и четверо детенышей попали в объектив фотоловушки в Нижне-Свирском заповеднике в Ленинградской области. Кадры были опубликованы на странице организации в соцсети.

За лето медвежата набрали вес, переоделись в зимние шубы и под присмотром матери готовятся к спячке. Сотрудники заповедника рассказали, что семья диких животных заляжет в берлогу, предположительно, в начале декабря и пробудет там до апреля.

Многодетная семья у медведей — довольно редкое событие. Обычно самка рожает двух или трех детенышей. Последний раз такое явление наблюдалось в Нижне-Свирском заповеднике был в 80-х годах прошлого века.

«Медвежья семья в погожий денек показалась во всей красе. Результаты труда медведицы-героини в течение лета: все 4 медвежонка живы, набрали вес и перелиняли в отличные зимние шубки», — рассказали в заповеднике на странице в соцсети.

Недавно жители села Лаврентия на Чукотке заметили примерно в двух километрах от райцентра белую медведицу с медвежатами.

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