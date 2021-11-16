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Съемки «Дивизиона» с Джилленхолом стартуют в 2022 году

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 06:15
Шоу-бизнес
Съемки «Дивизиона» с Джилленхолом стартуют в 2022 году
flickr.com  /  Nathan Congleton / CC BY-NC-SA 2.0

Лос-Анджелес, 16 ноября. Фильм «Дивизион», основанный на серии видеоигр, будет снят в 2022 году. Об этом заявил режиссер киноленты Роусон Маршалл.

Tom Clancy’s The Division — это онлайн-шутер, действие которого происходит в ближайшем будущем в Нью-Йорке, разрушенном вирусной пандемией. Игра фокусируется на агентах Стратегического отдела Родины, которым поручено спасти Манхэттен и бороться с восстанием преступной деятельности в этом районе. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Вскоре после выхода игр была анонсирована экранизация фильма. Главную роль в нем сыграют голливудские актеры Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.

Изначально съемочный процесс был запланирован на 2016 год, когда постановщиком был назначен Стивен Гаган. В результате его пост занял Роусон Маршалл, который и прокомментировал ситуацию.

Съемки «Дивизиона» с Джилленхолом стартуют в 2022 году
Скриншот игры «Tom Clancy’s The Division» /

«Я так взволнован этим. Мы уже почти переделали сценарий, и я думаю, что мы начнем съемки в следующем году. Это мой следующий фильм, Джейк и Джессика возбуждены и готовы к работе. Если повезет, мы снимем фильм в 2022 году, и я невероятно взволнован», — отметил режиссер.

Ранее стало известно, что голливудский актер Мэл Гибсон сменит умершего Ричарда Доннера на посту режиссера пятого фильма «Смертельное оружие». Звезда боевика также вернется к главной роли в предстоящем проекте.

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кино дивизион джейк джилленхол
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