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Авиаракеты впервые запустили с вертолетного дрона «Термит» в России
Армия
Авиаракеты впервые запустили с вертолетного дрона «Термит» в России
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 16 ноября. В ходе испытаний беспилотного ударного вертолета «Термит» с его борта были произведены пуски корректируемых авиационных ракет, заявил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Беспилотный вертолет проекта «Термит» разработало НПП «Стрела» (входит в «Кронштадт»). Впервые дрон демонстрировали на форуме «Армия-2021» с ракетами С-8Л концерна «Калашников» с дальностью действия в шесть километров.

«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», — сообщил РИА Новости Богатиков.

«Термит» способен нести три корректируемых авиационных ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров. У С-8Л есть полуактивная лазерная головка самонаведения. Сам дрон оснащен оптико-локационной станцией.

Ранее сообщалось, что «Термит» будет способен наносить удары по выявленным целям с помощью ракет различного типа, в том числе посредством управляемых и корректируемых боеприпасов. Поставка первых образцов вертолетных ударных дронов в ВС РФ запланирована на 2022 год.

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вооружение дрон термит
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