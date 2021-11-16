План по обеспечению сирот жильем на Сахалине выполнен на 86%

Южно-Сахалинск, 16 ноября. Власти Сахалинской области обеспечили жильем 151 сироту из 246. Об этом сообщает правительство региона.

Всего в этом году сиротам было предоставлено 151 жилое помещение, 61 из которых — на стадии оформления. В общей сложности получили свое жилье 86% детей.

Особое внимание на своевременное выполнение задачи рекомендовали обратить мэрам городов Александровск-Сахалинского, Анивского и Ногликского районов и Южно-Сахалинска. Все квартиры должны быть переданы детям-сиротам до конца года.

Всего в текущем году на предоставление жилья предусмотрено более 416 млн рублей, большая часть — из бюджета области. Поскольку потребность возросла в течение года, министерство образования региона предложило увеличить финансирование программы на 197 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что СК России расследует дело о непредоставлении жилья сироте и ее ребенку-инвалиду в Калининградской области. Следствие ведется под контролем центрального аппарата ведомства.