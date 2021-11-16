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Гинцбург опроверг массовое применение теста на наличие антител после вакцинации

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 05:50
Общество
Гинцбург опроверг массовое применение теста на наличие антител после вакцинации
Пресс-служба компании «Уайт продакт»

Москва, 16 ноября. Тест на наличие в крови антител после вакцинации от COVID-19 не планируется массово применять в России. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Такие тесты могут показать уровень вырабатываемых антител после вакцинации от коронавируса, чтобы проверить подлинность сертификата о прививке. По словам Гинцбурга, тест был создан для проверки статистических эпидемиологических данных после вакцины препаратом «Спутник V».

«У нас в голове такого не было, потому что, с моей точки зрения, это работа [по выявлению поддельных сертификатов] МВД, прокуратуры, следственных органов и так далее. Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело», — сказал специалист в интервью ТАСС.

Также директор Центра им. Гамалеи предупредил россиян, что покупка, продажа или производство поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 равносильна подделке денег, проездных и прочих документов.

Ранее стало известно, что данные российских граждан, которые приобретали поддельные ПЦР-тесты и справки о вакцинации, попали в даркнет.

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