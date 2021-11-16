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Сильвестр Сталлоне снимется в «Стражах Галактики — 3»
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне снимется в «Стражах Галактики — 3»
Global Look Press  /  Billy Bennight/AdMedia

Лос-Анджелес, 16 ноября. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне официально подтвердил, что возвращается в «Стражи Галактики. Часть 3». Он вернется к роли Стакара Огорда.

Звезда серии фильмов «Рэмбо» дебютировал в киновселенной Marvel в сиквеле кинокомикса о супергеройской космической команде. Он представил на экранах высокопоставленного члена организации «Опустошителей», который был вынужден изгнать Йонду Майкла Рукера из пиратского сообщества из-за того, что тот похищал детей. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Реализация триквела сильно затянулась из-за увольнения режиссера Джеймса Ганна, который снял новый «Отряд самоубийц» для Warner Bros. Однако съемочный процесс стартовал, и к нему вернулись все ключевые актеры, включая самого Сталлоне. Актер поделился этой новостью через соцсети, но вскоре удалил запись из своей ленты.

Джеймс Ганн ранее сообщал, что «Стражи Галактики — 3» станут заключительной частью, после чего он оставит франшизу. Однако не исключено, что студия Marvel ее продолжит.

Ранее продюсер киноленты «Вечные» Виктория Алонсо ответила критикам ЛГБТК-сообщества. По ее мнению, разнообразие и инклюзивность — это долг, а не политическая игра.

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