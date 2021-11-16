Полив огорода калимагнезией поможет растениям справляться с морозами

Москва, 16 ноября. Наличие калимагнезии в почвенном покрове позволяет растениям приобрести устойчивость, нужную в сложный зимний период, и обеспечивает отличный урожай через несколько месяцев.

Соединение повышает иммунитет огородных культур и помогает им справляться с морозами и перепадами температур, свойственными для холодного времени года. Кроме того, растения получают защиту от опасных насекомых и микроорганизмов. Вероятность появления заболеваний значительно снижается.

Для этого нужно развести подходящий раствор, учитывая, что на 10 литров чистой жидкости должно приходиться не более 20 граммов калимагнезии. Поливать полученным средством следует в первую очередь томаты, огурцы, картошку, свёклу и бобовые, передает «БелНовости».

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