Прожорливый и сообразительный кот взломал автоматическую кормушку

Москва, 16 ноября. Пользователей Сети восхитили интеллектуальные данные кота из видео, который догадался, как можно обмануть автоматическую кормушку.

Хозяин прожорливого питомца снял видео, как тот взламывает автоматическую кормушку. На кадрах можно увидеть, как сообразительный и наглый пушистик засовывает лапу в отверстие, где находится корм. Еда должна высыпаться из кормушки в определенное время, однако котик решил не ждать и обмануть хозяина.

«"С автоматической подачей корма ваш котик не будет переедать", — говорили они», — так подписал видео владелец умного животного.

Ролик стал очень популярным в соцсети Instagram и набрал более 1,4 млн просмотров за неделю. Около 200 тыс. человек решили оценить кадры «лайком». Видео опубликовал «Ридус».

«Не, ну только поглядите на этого обжору», — отметил пользователь.

«Котик — умница, освоил "басурманскую" машину, — написал другой.

«Значит, как пройти в приоткрытую дверь, мы не знаем» — поиронизировал подписчик.

Недавно кот по кличке Картошка стал героем забавного видео в соцсети и рассмешил пользователей своими интересными играми с туалетной бумагой в ванной.