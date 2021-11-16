Американская авиакомпания запустила рейсы для романтических свиданий и секса

Лас-Вегас, 16 ноября. Авиакомпания американского пилота Энтони Блейка Love Cloud запустила рейсы для проведения романтических свиданий, а также занятий интимом. Об этом сообщило издание New York Post.

Полет над Лас-Вегасом длится от 45 до 90 минут. В салоне самолета установлены два кресла, а все остальное пространство застелено мягкими подушками и коврами. Компания использует дозвуковые самолеты, которые имеют винтовые двигатели.

Один полет обойдется заказчикам от 995 долларов или около 71 тыс. рублей. Клиенты смогут не только заняться сексом в воздухе, но и полюбоваться красивыми пейзажами с высоты 1,6 км. Пилот воздушного судна находится в шумоподавляющих наушниках и не слышит звуки из салона.

Частный самолет может вместить до шести пассажиров. Один из пилотов авиакомпании Love Cloud рассказал, что такой услугой пользуются совершенно разные люди — от молодых влюбленных, до пожилых пар и любителей поразвлекаться в компании.

Недавно издание Marie Claire рассказало, что едят в самолете принц Уильям и Кейт Миддлтон. Королевской чете готовят «фирменные блюда из качественных ингредиентов» ведущие шеф-повара мира.