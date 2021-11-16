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Порошенко назвал пощечиной указ Путина по отмене квот на товары из Донбасса
Политика
Порошенко назвал пощечиной указ Путина по отмене квот на товары из Донбасса
instagram.com  /  @petroporoshenko

Киев, 16 ноября. Российский лидер Владимир Путин подписанием указа об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР фиксирует новые границы. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Бывший глава государства в своем Telegram напомнил, что 15 ноября Путин подписал указ о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. По его словам, это не что иное, как издевательство.

«Пощечина всем, кто искренне искал мирного урегулирования... Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии», — подчеркнул Порошенко.

Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии, сообщил он. Речь идет о демонстрации того, что Россию устроит только полная капитуляция Украины и Запада.

Порошенко уверен, что Украина должна требовать не только отмены данного указа, но и возвращения своих предприятий. Речь также идет об отмене рублевой зоны и решений о паспортизации. Он призвал к введению новых санкции против России.

Ранее экс-президент Украины заявил, что Кремль набирает обороты и вот-вот возьмет «энергетический реванш». По его словам, Москва якобы всегда шантажировала Киев.

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