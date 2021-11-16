Хранящие информацию компании могут быть источником данных для мошенников

Москва, 16 ноября. Утечки персональных данных возникают в связи с тем, что они продолжают храниться после того, как цель их сбора и обработки была достигнута. Такая информация является ценной находкой для мошенников, рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Наибольший интерес для злоумышленников представляют те данные, которые относятся к банковским счетам или содержатся в паспортах россиян. Порой ее можно получить при помощи социальной инженерии, но порой достаточно лишь найти нерадивую организацию, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«То есть у компании уже нет необходимости хранить персональные данные, но их продолжают хранить, что привлекает внимание злоумышленников», — пояснил эксперт.

Избежать такого риска можно, если поменять порядок предоставления и хранения сведений. Необходимо некоторое изменение государственного регулирования предоставления персональных данных. То есть теоретически некоторые действия должны совершаться без требования предоставить персональные данные, заключил специалист.

Однако эта сфера постоянно развивается и нужно быть начеку в любом случае. Так, в последнее время в своих схемах злоумышленники создают «звукового двойника». Человеку может звонить мнимый родственник или знакомый с просьбой перевести деньги.