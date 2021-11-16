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Минпромторг привлек к господдержке искусственный интеллект
Технологии
Минпромторг привлек к господдержке искусственный интеллект
pixabay.com  /  geralt

Москва, 16 ноября. Согласно замыслу Минпромторга, обученная нейросеть будет анализировать получаемые от других ведомств сведения о нынешнем состоянии компаний и генерировать наборы мер господдержки.

С января 2022 года ИИ планируется применять при распределении госсубсидий разработчикам радиоэлектроники, информирует «Коммерсант». Сейчас такой проект находится на начальной стадии промышленной эксплуатации.

Меры, подобранные искусственным интеллектом, будут учитывать отраслевую принадлежность предприятия, его финансово-экономическое состояние, действенность ранее реализованных при поддержке государства проектов, а также индивидуальные требования к заявителям, определяемые конкретными постановлениями правительства.

В рамках эксперимента сейчас тестируется применение цифровых технологий в отношении методов поддержки исследований и разработок в сфере радиоэлектроники.

Это не единственная сфера, где активно внедряется использование нейросетей. Сейчас ИИ помогают московским рентгенологам определять признаки коронавируса по итогам компьютерной томографии в считанные минуты.

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