Пользователи Сети восхитились роликом девушки и ее кота с косплеем на «Игру в кальмара»

Москва, 16 ноября. Девушка со своим рыжим котом повторили сцену «Тише едешь — дальше будешь» из первой серии популярного корейского сериала «Игра в кальмара».

После выхода сериал собрал многочисленную армию поклонников по всему миру. Многие стали делать косплеи на главных героев и охранников из «Игры в кальмара». Одна из пользователей соцсети TikTok решила повторить сцену из кино со своим домашним любимцем

Девушка сидела на диване и под музыку «Тише едешь — дальше будешь» периодически поворачивала голову в сторону кота. В это время тот замирал на месте, прямо как герои из сериала, после чего начинал двигаться. Получилось забавное видео, однако актеры ролика так и не показали, дошел ли рыжий пушистик до конца.

Пользователи соцсети были в восторге от видео, они высоко оценили старания героев и оставили восторженные комментарии. Ролик опубликовал «Ридус».

«Вот это реально лучшее, что я видела», — написал один.

«Шедевр просто! Как они смогли сделать все так идеально?» — отметил другой.

Недавно в Сети появилось смешное видео, на кадрах которого белый кот с непринужденным видом устраивает игры с туалетной бумагой в ванной.