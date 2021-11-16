IT-специалист Кашкин назвал последствия перепада температуры для смартфона

Москва, 16 ноября. Использование смартфона во время минусовых температур накладывает ряд существенных ограничений, сообщил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметил, что прежде всего это связано с уязвимой частью устройства — аккумулятором. По словам специалиста, при понижении температуры процессы в аккумуляторе сильно замедляются и смартфон разряжается быстрее.

Опасным при перепаде температур для смартфона является возникновение конденсата и повышенной влажности. Поскольку речь идет об электронном устройстве, то такие внешние факторы могут быть критическими — вплоть до выхода из строя. Для защиты от этого рекомендуется использовать специальные силиконовые чехлы, которые минимизируют перепад температур.

Важным моментом является материал, из которого сделан корпус телефона. Если используется недорогой материал, то на морозе он может деформироваться.

Кашкин не рекомендует ставить смартфон на зарядку после возвращения с улицы. Его следует оставить выключенным на полчаса и только после нагревания производить подзарядку. Данный подход убережет аккумулятор от резких перепадов и повысит срок его эксплуатации.

Использование смартфона на морозе снижает продолжительность его использования. В связи с этим рекомендуется держать телефон во внутренних нагрудных карманах одежды. Взаимодействие со смартфоном рекомендуется свести к минимуму при нахождении на улице.

Ранее эксперт Норик Аракелян рассказал, как избежать поломки гаджета в холодное время года. Он посоветовал держать устройство в теплом месте и пользоваться устройством по минимуму.