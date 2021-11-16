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АКРА: пять регионов Сибири вошли в группу с самым устойчивым бюджетом
Экономика
АКРА: пять регионов Сибири вошли в группу с самым устойчивым бюджетом
ФБА «Экономика сегодня»

Новосибирск, 16 ноября. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) зависят от трансфертов центра выше, чем в субъекты в среднем по России. Об этом говорится в исследовании АКРА.

Аналитики агентства оценили финансовую устойчивость объектов СФО, сообщает «Коммерсант». Специалисты оценили самодостаточность бюджетов, гибкость расходной части, соотношение дефицита и профицита к собственным доходам, а также уровень долговой нагрузки и уровень собственной ликвидности.

Десять регионов СФО были разделены на три группы по уровню финансовой устойчивости. К первой отнесены Алтайский край, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области.

Во вторую по уровню финансовой устойчивости попали Республика Алтай, Тува, Омская и Томская области. В третьей группе – Хакасия, имеющая крайне высокую долговую нагрузку и низкую ликвидность бюджета.

Ранее сообщалось, что АКРА ожидает несущественный дефицит региональных бюджетов в России. Запланированные в текущем году объемы дефицитов (около 1,5 трлн рублей) не будут достигнуты, уверены аналитики.

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