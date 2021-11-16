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РИА Новости: ипотека подорожала в России

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 03:42
Экономика
РИА Новости: ипотека подорожала в России
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, вернувшейся на уровень июня-июля 2019 года, привела к подорожанию ипотеки.

Сбербанк в этот понедельник, 15 ноября, повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 процентных пункта — до 8,8%, на вторичное жилье — на 0,6 процентного пункта — до 9,1%. Примеру последовал ВТБ, «МТС Банк», «Абсолют Банк» и другие, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

«Большинство игроков будет вынуждено отреагировать на увеличение стоимости фондирования и повысить ставки по ипотеке», — рассказал директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

Однако некоторые не торопятся. Так, банк «Санкт-Петербург», который не планирует этого делать как минимум до конца года. За изменением рыночной конъюнктуры собирается проследить Московский кредитный банк. Тем временем интерес российских граждан к программам рефинансирования ипотеки и обычных кредитов постепенно снижается.

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