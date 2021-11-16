Борис Джонсон объяснил, почему Британия поддерживает украинский суверенитет

Лондон, 16 ноября. Британия поддерживает украинский суверенитет не потому, что хочет быть враждебной по отношении к России, заявил британский премьер Борис Джонсон.

По словам Джонсона, в основе того, что делает Global Britain, должна лежать концепция коалиций, объединяющихся вокруг безопасности, ценностей, финансов, науки, дипломатии и людей. Однако не все хотят развиваться в направлении демократии свободного рынка, сообщает канцелярия Джонсона.

«Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента», — сказал британский премьер.

Ранее Джонсон указал на солидарность британского правительства с Польшей в миграционном вопросе. Политик выступил на фоне усугубления обстановки. На границах Евросоюза собрались тысячи мигрантов, пытающихся проникнуть на европейские территории.