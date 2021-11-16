Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 04:15
04:08
Общество
IT-специалист Кашкин назвал последствия перепада температуры для смартфона
04:00
Экономика
Аналитики назвали три возможных варианта разрешения нового американского кризиса
03:55
Экономика
АКРА: пять регионов Сибири вошли в группу с самым устойчивым бюджетом
03:54
Общество
Топ-5 знаков зодиака, которые легко разрывают многолетнюю дружбу
03:42
Экономика
РИА Новости: ипотека подорожала в России
03:37
Политика
Борис Джонсон объяснил, почему Британия поддерживает украинский суверенитет
03:25
Общество
Пограничная служба Польши ожидает штурма границы мигрантами ночью
03:21
Политика
Джонсон предупредил о растущей зависимости Европы от российских углеводородов
03:20
Общество
Водолеи, Скорпионы и Козероги труднее всего справляются с воспитанием детей
03:01
Общество
Энергетик Землянский и политолог Белашко описали критичность сферы энергетики на Украины
Все новости

Пограничная служба Польши ожидает штурма границы мигрантами ночью

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 03:25
Общество
Пограничная служба Польши ожидает штурма границы мигрантами ночью
Prt Scr belta.by

Варшава, 16 ноября. Польская пограничная служба, ожидает, что мигранты попытаются пересечь границу ночью.

Вероятно, ночью может начаться массовый штурм. Об этом заявила пресс-секретарь службы Анна Михальская в эфире Польского телевидения.

«Мы ожидаем, что, вероятно, дойдет до штурма, попытки перехода границы. Можно ожидать, что эта ночь может быть горячей», — заявила она.

Сейчас беженцы около погранперехода не торопятся пересекать границу. Мигранты ведут себя спокойно, разбили палатки и жгут костры. Пограничная служба Польши сосредоточила силы вблизи границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонную беседу. Главной темой переговоров Лукашенко и Меркель стал миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией. Стороны обсудили пути решения данной проблемы, а также коснулись вопроса оказания гуманитарной помощи беженцам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пограничная служба Польши ожидает штурма границы мигрантами ночью
мигранты польша граница
Комментировать