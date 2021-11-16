Пограничная служба Польши ожидает штурма границы мигрантами ночью

Варшава, 16 ноября. Польская пограничная служба, ожидает, что мигранты попытаются пересечь границу ночью.

Вероятно, ночью может начаться массовый штурм. Об этом заявила пресс-секретарь службы Анна Михальская в эфире Польского телевидения.

«Мы ожидаем, что, вероятно, дойдет до штурма, попытки перехода границы. Можно ожидать, что эта ночь может быть горячей», — заявила она.

Сейчас беженцы около погранперехода не торопятся пересекать границу. Мигранты ведут себя спокойно, разбили палатки и жгут костры. Пограничная служба Польши сосредоточила силы вблизи границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонную беседу. Главной темой переговоров Лукашенко и Меркель стал миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией. Стороны обсудили пути решения данной проблемы, а также коснулись вопроса оказания гуманитарной помощи беженцам.