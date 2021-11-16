Джонсон предупредил о растущей зависимости Европы от российских углеводородов

Лондон, 16 ноября. Перед Европой встанет выбор: выступить в поддержку Украины и «дела мира и стабильности» или увеличить зависимость от поставок углеводородов из России, считает британский премьер Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании в понедельник вечером зачитал речь на организованном лордом-мэром лондонского Сити банкете. В ходе выступления Джонсон выразил надежду на то, что в Европе осознают вставший перед ними выбор.

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться», — цитирует Джонсона ТАСС.

В то же время британский премьер признал, что Россия остается великой страной, и высказался против попыток изолировать ее. Джонсон призвал никогда не забывать, что «пролитая русская кровь дала возможность разгромить нацизм».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия якобы «тщательно спланировала кризис» с мигрантами на белорусско-польской границе. Она также призвала РФ повлиять на Белоруссию, чтобы разрешить миграционный кризис в серой зоне.