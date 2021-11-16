Энергетик Землянский и политолог Белашко описали критичность сферы энергетики на Украины

Санкт-Петербург, 16 ноября. В прямом эфире Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили энергетический кризис на Украине, а также веерные отключения, с которыми может столкнуться население страны.

Сейчас всего 13% мощностей теплоэлектростанций на Украине функционируют в штатном режиме. Речь идет о станциях, которыми управляет государственная организация «Центрэнерго». Компания испытывает дефицит угля, из-за чего не может запустить все ТЭС на полную мощность.

По мнению главы местного союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха с веерными отключениями столкнутся не только регионы, но и сама столица. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский поделился своим мнением относительно этой ситуации.

По его мнению, современная обстановка на Украине является по-настоящему критической, но брак веерных отключений есть у любого оператора, который занимается распределением энергии, так как подобная схема является по своей сути планом кризисных действий в условиях снижения поставок электричества.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отметил, что ситуация с энергокризисом в стране объясняется проблемами в политической сфере. Именно политические распри помешали Киеву закупить уголь, необходимый для формирования запасов.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

«Причем это касается внутренней Украины, когда шахты закрывают и финансируют. <...> При этом страна испытывает дефицит угля, а уголь вполне рентабельный товар на сегодня», — добавил политолог.

Он добавил, что официальному Киеву нужно просто не разворовывать эти деньги, которые идут на шахты. Их стоит вкладывать в выработку новых месторождений, в безопасность, в повышение производительности труда.