Кулеба призвал Францию и Германию готовиться к конфликту на Украине

Киев, 16 ноября. Франции и Германии необходимо готовиться к возможному «военному сценарию» на Украине с участием России, так как потом у стран не будет на это времени, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что Германия и Франция должны понимать, что Россия якобы эскалирует ситуацию в разных сферах. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии.

«Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет», — сказал глава МИД Украины.

Ранее политолог Ростислав Ищенко диагностировал у Кулебы шизофрению. Он считает, что глава Министерства иностранных дел Украины страдает от раздвоения сознания.