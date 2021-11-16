Юрист Мойжес обсудил проблемы с дорогами и введение билетов с QR-кодами в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес посетил студию Медиагруппы «Патриот», в которой обсудил планируемое введение нового форматна оплаты в общественном транспорте Петербурга. Также он затронул проблемы с дорожным покрытием в городе.

Проезд по билетам с QR-кодами для разового использования будет реализован комитетом по транспорту Санкт-Петербурга в апреле 2022 года. Предполагается, что новая система позволит перейти на бескондукторное обслуживание пассажиров. Юрист высказался на эту тему.

«Я предполагаю, что наличие кондукторов как раз способствует тому, что большое количество людей получает небольшие заработные платы, и технологии не развиваются. Я не думаю, что нужно взять и всех кондукторов уволить. Но, например, можно не брать новых и искать внутри предприятия возможности для перетрудоустройства. Поэтому, конечно, мне кажется, что это анахронизм», — заявил Герман.

По его мнению, необходимо вводить автоматическую оплату проезда. Мойжес отметил, что, несмотря на автоматизацию, нехватки рабочих мест в России все равно не будет. Однако важно повысить заработную плату и пенсионные выплаты. В качестве примера эксперт привел Москву, где общественный транспорт уже долгое время справляется без кондукторов.

Ранее в соцсетях появилась публикация петербурженки Евгении, которая попала в неприятную ситуацию в Шипкинском переулке. Ее машина угодила в глубокую яму, находившуюся посреди дороги без предупреждающих знаков. В результате инцидента на колесах авто появились боковые прорезы. Произошедшее обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Плохая инфраструктура, что можно сказать. Взыскивать надо. (Практика. — Прим. ред.) есть, просто нужно долго бороться, это очень муторно», — заявил Мойжес.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, в данном случае было бы уместно, если бы какая-нибудь ассоциация автомобилистов разработала стандартную процедуру системной поддержки для взыскания компенсации за полученный ущерб. Эксперт также отметил, что ямы на дорогах представляют опасность не только для машин, но и для здоровья велосипедистов.

«Я могу сказать, что для велосипедиста вот эта яма закончилась бы конечно тяжелыми, скорее всего, увечьями. Потому что там если не заметить, можно упасть и удариться или разбиться, не дай бог. Попасть под машину встречную. Конечно, такого быть не должно», — подчеркнул Герман.

Он добавил, что Россия является богатой страной, с ресурсами и хорошими инженерами. Поэтому он не понимает, почему в стране есть такие проблемы с дорогами.