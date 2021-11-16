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Американцы считают политику Байдена неэффективной
Политика
Американцы считают политику Байдена неэффективной
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 ноября. До недавнего времени американцы не думали об инфляции, но сейчас они считают, что у президента США Джо Байдена нет эффективных инструментов для борьбы с повышением цен.

Ежемесячный опрос потребительских настроений составил 66,8, что является самым низким показателем за последние десять лет, что свидетельствует о несчастливой стране. Об этом сообщает Fox News.

Мичиганский университет опубликовал данные с настроением граждан. При этом учреждение ссылается на 80-е годы в Соединенных Штатах. Тогда показатель составил 75, когда экс-президент США Рональд Рейган победил на выборах против Джимми Картера, который заработал всего 49 голосов (против 489). То есть, согласно данным опроса, американцы сейчас недовольны Байденом даже больше, чем Картером, проигравшим Рейгану.

«Примечательно, что, несмотря на всю злобу и то, что COVID-19 вызывает смерти и экономические трудности по всему миру, люди никогда не опускались до такого уровня уныния за четыре года правления президента Трампа», — говорится в материале.

Американцы считают политику Байдена неэффективной
ФБА «Экономика сегодня» /

Среди наиболее пессимистичных респондентов выделяют пожилых людей и американцев с низкими доходами, для которых рост цен на предметы первой необходимости особенно существенен. Граждане уверены, что глава Белого дома не способен снизить ущерб от скачка стоимости товаров.

«Люди не глупы, у администрации Байдена не только нет эффективной политики по управлению инфляцией, но до недавнего времени они даже не признавали существования проблемы», — резюмировал автор.

Ранее стало известно, что инфляция на территории США достигла максимального уровня за 30 лет. Она перевалила за уровень в 6% в годовом исчислении.

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