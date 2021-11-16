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Дизайнер Хоган назвала подходящую для любой формы груди модель бюстгальтера
Общество
Дизайнер Хоган назвала подходящую для любой формы груди модель бюстгальтера
pixabay.com  /  ValeriyaBoltneva

Нью-Йорк, 16 ноября. Универсальной моделью бюстгальтера, которая подходит к любой форме груди, является балконет. Об этом рассказала профессиональный производитель нижнего белья Оливия Хоган.

Балконет состоит из наполовину открытых чашек с косточками. По словам Хоган, многие избегают этой модели бюстгальтера, так как считают ее неудобной, однако дискомфорт может быть только при неправильной носке.

«Чтобы обеспечить наилучшую поддержку, косточки должны охватывать грудь целиком и располагаться строго под ней», — пояснила дизайнер.

Бюстгальтер забирает на себя до 80% веса груди. Он не должен оттягиваться от тела более чем на 2,5 см. Также Хоган посоветовала выбрать нижнее белье с высокой центральной перемычкой. А обладательницам большого размера груди специалист порекомендовала не носить спортивные топы, так как они могут пережимать и негативно влиять на лимфатическую систему.

Ранее врач-гинеколог Ульяна Смирнова предупредила об опасности синтетического нижнего белья, которое может серьезно навредить здоровью женщин.

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грудь модель бюстгалтер
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