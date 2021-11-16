Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 02:44
02:28
Политика
Госдеп пригрозил ответить России на испытания противоспутникового оружия
02:23
Экономика
Аналитик Сафина спрогнозировала рост курса доллара по отношению к евро
02:21
Общество
Врач Чурадзе назвал антибиотики опасными лекарствами при COVID-19
02:16
Общество
Блогер Варламов назвал основные урбанистические проблемы Петербурга
02:13
Экономика
Эксперт Гривач усомнился в способности Украины привести аргументы против «СП-2»
02:13
Спорт
Муж Седоковой подписал соглашение с казанским УНИКСом
01:47
Происшествия
Сотрудники Росгвардии задержали свыше 170 подозреваемых за последнюю неделю
01:35
Общество
Доктор Комаровский: контроль давления и питания помогают сохранять молодость
01:33
Политика
Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина состоится во вторник ночью
01:31
Общество
Автоэксперт Сидоров призвал осторожней относиться к допуслугам на шиномонтаже
Все новости

Госдеп пригрозил ответить России на испытания противоспутникового оружия
Политика
Госдеп пригрозил ответить России на испытания противоспутникового оружия
Олег Котов  /  из личного архива

Вашингтон, 16 ноября. США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, в результате которых экипаж Международной космической станции якобы подвергся опасности. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, они привели к образованию множества обломков космического мусора, которые «угрожают интересам всех стран». Помимо этого Прайс назвал российские испытания противоспутниковой ракеты «безрассудными».

«США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России», — сказал Прайс.

Кроме этого, в Пентагоне заявили, что противоспутниковое оружие России угрожает США и другим космическим державам. Официальный представитель военного ведомства Джон Кирби сообщил, что Вашингтон выступает за разработку общих правил для мирового сообщество по освоению космоса.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал диалог представителей России и США по стратегической стабильности конструктивным.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Госдеп пригрозил ответить России на испытания противоспутникового оружия
космос госдеп испытания
Комментировать