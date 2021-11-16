Госдеп пригрозил ответить России на испытания противоспутникового оружия

Вашингтон, 16 ноября. США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, в результате которых экипаж Международной космической станции якобы подвергся опасности. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, они привели к образованию множества обломков космического мусора, которые «угрожают интересам всех стран». Помимо этого Прайс назвал российские испытания противоспутниковой ракеты «безрассудными».

«США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России», — сказал Прайс.

Кроме этого, в Пентагоне заявили, что противоспутниковое оружие России угрожает США и другим космическим державам. Официальный представитель военного ведомства Джон Кирби сообщил, что Вашингтон выступает за разработку общих правил для мирового сообщество по освоению космоса.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал диалог представителей России и США по стратегической стабильности конструктивным.