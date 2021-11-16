Аналитик Сафина спрогнозировала рост курса доллара по отношению к евро

Москва, 16 ноября. Доллар не будет стоить дороже евро в ближайшее время, предупредила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

Специалист отметила, что курс евро снизился до 1,5-годового минимума составив 1,146 доллара. Давление на европейскую валюту оказало ожидание активных шагов американской ФРС по ужесточению монетарной политики. Участники рынка считают, что уже в следующем году регулятор перейдет к повышению ставки по федеральным фондам.

«Это будет повышать доходность на процентные долларовые активы и выступать драйвером дальнейшего роста индекса доллара к корзине мировых валют, в том числе к евро», — рассказала агентству «Прайм» аналитик.

Тренд на ослабление евро к доллару, вероятно, сохранится в ближайшие полгода-год, считает Сафина. Но пока преждевременно ожидать, что они достигнут паритета.

Чтобы евро оказался дешевле доллара, инфляция в Европе должна ускориться, а динамика макроэкономических индикаторов ухудшиться. При этом ЕЦБ должен сохранить сверхмягкую монетарную политику, а ФРС – начать поднимать ключевую ставку, заключила специалист.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в США значительно ускорили рост в октябре. За последний месяц они подскочили в среднем на 0,9%.