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Блогер Варламов назвал основные урбанистические проблемы Петербурга
Общество
Блогер Варламов назвал основные урбанистические проблемы Петербурга
Невские Новости  /  Оксана Федянина

Санкт-Петербург, 16 ноября. Блогер и урбанист Илья Варламов назвал основные, по его мнению, инфраструктурные проблемы Санкт-Петербурга и предложил горожанам обсудить пути их решения.

Варламов запустил соответствующий тред в Twitter. В качестве первой проблемы блогер отметил стихийные парковки в местах общественного пользования. Улучшить ситуацию могла бы система платных стоянок, на которых размер оплаты определяется загруженностью района, считает урбанист. Такая система уже функционирует в Москве.

Кроме того, Варламов отметил перенасыщенность улиц дорожными знаками, обилие заборов на тротуарах и маятниковое движение между Петербургом и пригородами. Блогер также обратил внимание на узость петербургских набережных и их соседство с парковками и дорогами.

«Ужас и кошмар, хотя набережные — это самое ценное, что у вас есть. Их нужно реконструировать», — подчеркнул урбанист.

Отдельно блогер остановился на Невском проспекте. По данным урбаниста, ДТП на этой магистрали происходят из-за «превышения скорости в два-три раза». Варламов призвал вернуть на проспект брусчатку и на каждом пешеходном переходе обустроить островки безопасности.

Ранее стало известно, что Смольный готов потратить на новогодние украшения более 33 миллионов рублей из бюджета. Центральный район Санкт-Петербурга вдоль Невского проспекта украсят к новогодним праздникам.

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