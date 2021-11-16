Эксперт Гривач усомнился в способности Украины привести аргументы против «СП-2»

Москва, 16 ноября. Компания «Нафтогаз Украины» вряд ли сможет повлиять на решение немецкого регулятора о сертификации российского газопровода «Северный поток — 2», считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По мнению Гривача, у украинской компании нет аргументов, которые еще не приводили поляки. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Не думаю, что у "Нафтогаза Украины" есть какие-то аргументы, которые еще не приводили поляки. И тем более аргументы, которые могут изменить представления немецкого регулятора о соответствии газопровода "Северный поток — 2" интересам европейской энергетической безопасности», — сказал Гривач.

Ранее сообщалось, что немецкий регулятор BNetzA допустил компанию «Нафтогаз Украина» к участию в процедуре сертификации оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко.