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Муж Седоковой подписал соглашение с казанским УНИКСом

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 02:13
Спорт
Муж Седоковой подписал соглашение с казанским УНИКСом
instagram.com  /  @annasedokova

Казань, 16 ноября. Бывший баскетболист подмосковных «Химок», петербургского «Зенита» и супруг певицы Анны Седоковой Янис Тимма подписал соглашение с казанским УНИКСом.

Контракт с 29-летним латвийским нападающим рассчитан на один месяц. Однако в соглашении прописана возможность продления до конца текущего сезона. Соответствующей информацией поделился аккаунт казанской команды в социальной сети Twitter.

Тимма играл в форме петербургского Зенита в период с 2015 по 2017 год, а за «Химки» он выступал с 2019 по февраль текущего года. Форвард также был баскетболистом каталонской «Барселоны» и греческого «Олимпиакоса».

Национальная команда России по баскетболу недавно узнала своих соперников на отбор к Кубку мира 2023 года. Соперниками сборной являются команды из Нидерландов, Италии и Исландии.

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