Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 02:43
02:28
Политика
Госдеп пригрозил ответить России на испытания противоспутникового оружия
02:23
Экономика
Аналитик Сафина спрогнозировала рост курса доллара по отношению к евро
02:21
Общество
Врач Чурадзе назвал антибиотики опасными лекарствами при COVID-19
02:16
Общество
Блогер Варламов назвал основные урбанистические проблемы Петербурга
02:13
Экономика
Эксперт Гривач усомнился в способности Украины привести аргументы против «СП-2»
02:13
Спорт
Муж Седоковой подписал соглашение с казанским УНИКСом
01:47
Происшествия
Сотрудники Росгвардии задержали свыше 170 подозреваемых за последнюю неделю
01:35
Общество
Доктор Комаровский: контроль давления и питания помогают сохранять молодость
01:33
Политика
Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина состоится во вторник ночью
01:31
Общество
Автоэксперт Сидоров призвал осторожней относиться к допуслугам на шиномонтаже
Все новости

Сотрудники Росгвардии задержали свыше 170 подозреваемых за последнюю неделю
Происшествия
Сотрудники Росгвардии задержали свыше 170 подозреваемых за последнюю неделю
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю

Москва, 16 ноября. Специалисты вневедомственной охраны Росгвардии за последнюю неделю смогли задержать 173 человека, подозреваемых в совершении преступлений в Центральном федеральном округе.

При этом четыре из них были задержаны на территории Ярославской области, а еще 12 человек находились в розыске. Наиболее распространенными преступлениями являются квартирные кражи. К примеру, в Москве прошло задержание 38-летнего уроженца Омска, которого специалисты вневедомственной охраны обнаружили за незаконным проникновением в квартиру. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Также в московском отеле был задержан 28-летний уроженец одной из стран СНГ, нанесший ножевое ранение другому постояльцу заведения, находясь в состоянии наркотического опьянения. Помимо этого, за последнюю неделю сотрудники Росгвардии обнаружили четыре угнанных транспортных средства.

В одном из баров Петрозаводска ранее нетрезвый дебошир устроил погром, разбив стекло входной двери и ведя себя агрессивно. Задержать 25-летнего юношу удалось только с прибытием на место происшествия сотрудников Росгвардии.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотрудники Росгвардии задержали свыше 170 подозреваемых за последнюю неделю
росгвардия задержание преступления преступники подозреваемые
Комментировать