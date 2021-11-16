Сотрудники Росгвардии задержали свыше 170 подозреваемых за последнюю неделю

Москва, 16 ноября. Специалисты вневедомственной охраны Росгвардии за последнюю неделю смогли задержать 173 человека, подозреваемых в совершении преступлений в Центральном федеральном округе.

При этом четыре из них были задержаны на территории Ярославской области, а еще 12 человек находились в розыске. Наиболее распространенными преступлениями являются квартирные кражи. К примеру, в Москве прошло задержание 38-летнего уроженца Омска, которого специалисты вневедомственной охраны обнаружили за незаконным проникновением в квартиру. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Также в московском отеле был задержан 28-летний уроженец одной из стран СНГ, нанесший ножевое ранение другому постояльцу заведения, находясь в состоянии наркотического опьянения. Помимо этого, за последнюю неделю сотрудники Росгвардии обнаружили четыре угнанных транспортных средства.

В одном из баров Петрозаводска ранее нетрезвый дебошир устроил погром, разбив стекло входной двери и ведя себя агрессивно. Задержать 25-летнего юношу удалось только с прибытием на место происшествия сотрудников Росгвардии.