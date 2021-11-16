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Доктор Комаровский: контроль давления и питания помогают сохранять молодость
Общество
Доктор Комаровский: контроль давления и питания помогают сохранять молодость
vk.com  /  Доктор Комаровский. Официальная страница

Киев, 16 ноября. Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что тщательно контролирует артериальное давление и питание, и окружил себя веселыми людьми, чтобы сохранить молодость.

Доктор признался, что тщательно следит за собой, что помогает сохранять молодость. Он контролирует качество питания и артериальное давление, подчеркнул эксперт в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина».

«Я окружил себя молодыми, веселыми, красивыми людьми, которые показывают мне пример отношения к жизни, которые заставляют меня интересоваться всем хорошим в этом мире, которые приобщают меня к достижениям цивилизации», — отметил врач.

Выходные Комаровский старается проводить активно, на свежем воздухе, с детьми и близкими друзьями. Тратить свободное время на просмотр «всяких гадостей» по телевизору специалист считает неправильным.

Комаровский признал, что имеет недостатки, например, любовь к сладкому, с которой он ничего не может сделать. Худеть для него «очень сложно», посетовал врач. Телеведущий отметил, что не всегда имеет возможность уделить время полноценной активности из-за узнающих его на улице поклонников. Зрителям он посоветовал окружить себя хорошими людьми.

«Главное — окружайте себя хорошими, добрыми людьми, которые вас любят не потому, что вы богатый и можете им что-то дать, а которые просто любят вас за то, что вы такой есть», — заключил доктор Комаровский.

Ранее врач заявил, что разнообразное питание гораздо полезнее приема искусственно синтезированных витаминов. Комаровский посоветовал опираться на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая заключается в том, что по возможности нужно добавлять в рацион как можно больше различных продуктов вместо приема комплексных витаминов.

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