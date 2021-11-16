Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина состоится во вторник ночью

Вашингтон, 16 ноября. Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина запланирован на 03:45 по московскому времени (19:45 по вашингтонскому времени, 08:45 по Пекину).

В лучшем случае онлайн-встреча сможет сдержать рост напряженности, считает экс-помощник главы Пентагона и бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фриман. Дипломат допустил, что саммит поможет сторонам достичь большего взаимопонимания по мировым проблемам, но подтвердит разногласия по вопросам национальной безопасности, сообщает РИА Новости.

Подполковник ВВС США в отставке, экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски считает, что администрации Байдена онлайн-встреча с Си Цзиньпином нужна «для галочки» на фоне рекордного падения рейтингов главы Белого дома. По его словам, в Вашингтоне не ждут реальных прорывов.

«Часто президенты пытаются создать какие-то новости во внешней политике, когда внутри страны события развиваются все хуже и хуже», — уточнил Квятковски.

В сентябре Байден в диалоге с президентом КНР Си Цзиньпином предложил китайскому коллеге провести саммит. Китайский лидер ответил отказом и призвал США «сменить риторику».