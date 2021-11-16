Автоэксперт Сидоров призвал осторожней относиться к допуслугам на шиномонтаже

Москва, 16 ноября. Сотрудники сервисов шиномонтажа могут предлагать дополнительные услуги при смене колес, отказываться от них следует не всегда, предупредил директор по сервису подразделения группы «Авилон» Павел Сидоров.

По словам автоэксперта, накачивание колес аргоном и другими газами не повысит уровень безопасности и не принесет другой практической пользы. Но иногда мастер может выявить настоящие скрытые проблемы в процессе замены колес. Например, если на колесе присутствует неравномерный износ.

Необходимость в проведении работ в первую очередь зависит от возраста и характера эксплуатации автомобиля, отметил Сидоров. В каждом отдельном случае владельцу авто могут рекомендовать произвести замену уплотнителей или очистку сопряженных элементов.

«Среди автолюбителей бытует мнение, что при предложении подобных услуг сервис их навязывает. Но здесь стоит обращать внимание на объективность: рекомендует ли эксперт дополнительные работы, подтверждая существующие проблемы (например, с покрышками, неравномерным износом) на фото и видео, или же услуга просто предлагается на словах», — сообщил агентству «Прайм» Сидоров.

Доцент МАДИ Лев Зиманов ранее заявил, что если оставить автомобиль на всю зиму на улице, геометрия шин может измениться. Этого можно избежать. Достаточно хотя бы раз в месяц выехать, чтобы после парковки автомобиль встал на другие точки контакта резины с поверхностью.