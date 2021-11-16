Экс-посол ООН Хейли обвинила Байдена в провальной внешней политике

Вашингтон, 16 ноября. Мир сомневается в президенте США Джо Байдене из-за неудачной внешней политики. Об этом заявила бывший посол при Организации Объединенных Наций Никки Хейли.

Эксперт прокомментировала предстоящую встречу главы Белого дома и председателя Китая Си Цзиньпина. Она считает, что американскому лидеру стоит давить на Китай, иначе мир будет считать его слабым, об этом сообщает Fox News.

«Неудачная внешняя политика президента Байдена уже заставляет мир сомневаться в его суждениях», — заявила Хейли.

wikipedia.org / Общественное достояние / usmission.gov

Она назвала главной особенностью главы Белого дома слабость в действиях, которые касаются остальных государств, в том числе и Китая. По ее мнению, администрация президента пытается сотрудничать с КНР по ряду вопросов. Однако на самом деле Вашингтон должен противостоять Пекину.

В частности, правительству стоит бойкотировать Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Китае. Экс-посол подчеркнула, что только реальные действия покажут желание Соединенных Штатов выступить против Поднебесной.

Ранее американский телеканал Sky News рассказал, что виртуальная встреча лидеров КНР Си Цзиньпина и США Джо Байдена рискует стать «взрывоопасной». На переговорах лидеры поднимут множество важных тем.