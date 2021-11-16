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Американцы раскритиковали власти США за инфляцию

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 01:04
Общество
Американцы раскритиковали власти США за инфляцию
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 16 ноября. Жители города Бангор (штат Мэн) выразили обеспокоенность относительно зимы в условиях инфляции. Многие граждане США раскритиковали правительство государства.

Немалая часть населения восточного американского региона использует мазут для отопления собственных домов. Однако из-за сильнейшего скачка цен они вынуждены во многом себе отказывать. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я не так много езжу. Пытаюсь сэкономить. Мы заполнили наш резервуар в начале этого года, ожидая увеличения объема топочного мазута», — рассказала Ребекка из городка Брэдли.

Одна из американок подчеркнула, что на жителей напрямую повлияло закрытие трубопровода. При этом президент США Джо Байден хочет, чтобы ОПЕК продавала еще больше нефти, но она не понимает, какая разница, какое государство будет заниматься этим.

«Я виню политику Вашингтона, округ Колумбия, которая исходит прямо сверху», — заявил Том из Хэмпдена.

Бен из Винтерпорта в интервью для Fox News рассказал, что треть его ежемесячной зарплаты уходит на бензин. Ему ежедневно приходится добираться на работу на личном автомобиле, а топливо сейчас стоит дорого.

«По-моему, это просто богатые люди, пытающиеся стать еще богаче. Для этого нет никаких оснований», — подчеркнул американец.

Ранее стало известно, что большинство американцев негативно оценивают состояние экономики страны. Такие данные следуют из опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC.

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