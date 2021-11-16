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Захарова поговоркой ответила Кулебе на слова о гумпомощи Донбассу
Политика
Захарова поговоркой ответила Кулебе на слова о гумпомощи Донбассу
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 16 ноября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал указ президента России Владимира Путина о гуманитарной помощи Донбассу. Однако, как ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «на воре и шапка горит».

Российский лидер своим поручением отменил все экспортные и импортные квоты для товарооборота между Россией и Донецекой и Луганской народными республиками. По мнению Кулебы, данный указ напрямую противоречит минским договоренностям. Однако именно Киев, напомнила Захарова, чаще всего нарушал данные соглашения, написала она в своем Telegram-канале.

«Именно киевский режим напринимал противоречащих Минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Захарова прокомментировала заявление Вооруженных сил Украины о беженцах на белорусской границе. Она ответила им ироничной фразой «Украина це Европа».

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украина путин россия донбасс захарова гуманитарная помощь кулеба
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