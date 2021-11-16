Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 01:12
01:05
Политика
Экс-посол ООН Хейли обвинила Байдена в провальной внешней политике
01:04
Общество
Американцы раскритиковали власти США за инфляцию
00:47
Политика
Захарова поговоркой ответила Кулебе на слова о гумпомощи Донбассу
00:45
Экономика
Счетная палата назвала проблемы системы ОМС в России
00:39
Экономика
Средняя доходность инвестиций россиян в фондовый рынок составила 5,4%
00:38
Экономика
Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России почти на 4% в 2021 году
00:31
Технологии
Минпромторг выделил «Байкал Электроникс» средства на новые процессоры
00:30
Экономика
Инфляция в США достигла максимума за 30 лет
00:29
Общество
Вопрос об ужесточении наказаний за подделку водительских прав рассмотрят в Госдуме
00:28
Армия
Военный эксперт Болтенков назвал маневры НАТО в Черном море пиар-ходом
Все новости

Счетная палата назвала проблемы системы ОМС в России
Экономика
Счетная палата назвала проблемы системы ОМС в России
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 16 ноября. Счетная палата России нашла проблемы в российской системе обязательного медстрахования.

РБК со ссылкой на отчет контрольного ведомства сообщает, что страховые принципы системы реализованы недостаточно. Недостаток страховых институтов замещается практиками административного управления финансов. Поступающие в систему ОМС денежные средства распределяются по неформализованным правилам.

Данное противоречие сложившейся системы ОМС лежит в основе целого ряда проблем ее функционирования. Счетная палата РФ отмечает недостаточность мотивации участников системы ОМС в повышении эффективности системы, нестабильность финансовых параметров страховых организаций и медучреждений, слабая нацеленность на повышение качества медпомощи и эффективности использования ресурсов.

Ведомство также выявило слабое обоснование тарифов на медпомощь и их чрезмерную индивидуализацию, сохранение препятствий для частных организаций в системе ОМС, и недостаточные основания для конкуренции медорганизаций. Счетная палата подчеркивает, что с учетом сводной оценки по критериям эффективности установлено, что российская система ОМС недостаточно эффективно функционирует.

Ранее сообщалось, что Россия тратит на борьбу с COVID-19 более 3 миллиардов рублей в день. В связи с этим Минфин и Минздрав разработали предложения о дополнительных ассигнованиях на поддержку системы ОМС на сумму более 50 миллиардов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Счетная палата назвала проблемы системы ОМС в России
счетная палата медстрахование система омс
Комментировать