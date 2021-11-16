Счетная палата назвала проблемы системы ОМС в России

Москва, 16 ноября. Счетная палата России нашла проблемы в российской системе обязательного медстрахования.

РБК со ссылкой на отчет контрольного ведомства сообщает, что страховые принципы системы реализованы недостаточно. Недостаток страховых институтов замещается практиками административного управления финансов. Поступающие в систему ОМС денежные средства распределяются по неформализованным правилам.

Данное противоречие сложившейся системы ОМС лежит в основе целого ряда проблем ее функционирования. Счетная палата РФ отмечает недостаточность мотивации участников системы ОМС в повышении эффективности системы, нестабильность финансовых параметров страховых организаций и медучреждений, слабая нацеленность на повышение качества медпомощи и эффективности использования ресурсов.

Ведомство также выявило слабое обоснование тарифов на медпомощь и их чрезмерную индивидуализацию, сохранение препятствий для частных организаций в системе ОМС, и недостаточные основания для конкуренции медорганизаций. Счетная палата подчеркивает, что с учетом сводной оценки по критериям эффективности установлено, что российская система ОМС недостаточно эффективно функционирует.

Ранее сообщалось, что Россия тратит на борьбу с COVID-19 более 3 миллиардов рублей в день. В связи с этим Минфин и Минздрав разработали предложения о дополнительных ассигнованиях на поддержку системы ОМС на сумму более 50 миллиардов рублей.