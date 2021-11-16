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Средняя доходность инвестиций россиян в фондовый рынок составила 5,4%

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 00:39
Экономика
Средняя доходность инвестиций россиян в фондовый рынок составила 5,4%
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 16 ноября. По данным Мосбиржи, на конец октября количество физических лиц, имеющих брокерские счета, достигло 15 миллионов. Согласно информации Санкт-Петербургской биржи, там торгуют на настоящий момент 825 тысяч человек.

На начало 2021-го года оказались с прибылью на руках 79% российских клиентов, торгующих на бирже больше года, и 71%, которые начали свою деятельность еще в 2020 году, рассказал представитель «Тинькофф Инвестиций» по данным «Известий».

При этом среднегодовая доходность домохозяйств от инвестиций в фондовый рынок составляет 5,4% при том, что среднегодовой уровень инфляции за этот период составил 4,2%, а доходность по депозитам — 5,97%.

Аналитики также посоветовали инвесторам ребалансировать портфель акций в конце года. По их словам, это поможет привести набор активов в соответствие профилю рисков.

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